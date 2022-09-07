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Стивен Эй Смит объяснил, почему не включил Коби Брайанта в топ-5 лучших игроков НБА

Стивен Эй Смит объяснил, почему не включил Коби Брайанта в топ-5 лучших игроков НБА
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант не вошёл в его пятёрку лучших игроков НБА. В свой список он включил Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Карима Абдул-Джаббара, Билла Расселла и, наконец, Мэджика Джонсона вместо Коби.

«Коби не входит в пятёрку лучших, в отличие от Мэджика Джонсона. Мэджик выступал на той же позиции, у него был такой же стиль игры, и он являлся номером один. Я отдаю предпочтение ему. Даже несмотря на то, что Коби был хорошим человеком и талантом, он не вёл команду и не вдохновлял до такой степени, как Мэджик.

Он был чуваком, который делал лучше остальных и навязывал всем свою игру. Коби мог набрать 80 очков, но Мэджик доходил до 80, имея в запасе 20 очков и ещё 20 передач. Он думал о партнёрах, это и помогло ему стать пятикратным чемпионом НБА», — приводит слова Смита Fadeaway World.

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