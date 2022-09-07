Лука Дончич установил рекорд XXI века в матче Евробаскета-2022

Один из лидеров сборной Словении по баскетболу Лука Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Уникальное достижение случилось во время матча 5-го тура с командой Франции, в которой Дончич стал самым результативным игроком, набрав 47 очков, совершив семь подборов и отдав пять результативных передач.

Предыдущий рекорд по данному показателю принадлежал немецкому баскетболисту Дирку Новицки, которому в матче с национальной командой Испании в 2001 году удалось набрать 43 очка.

Достижение Дончича также является вторым за всю историю чемпионатов Европы. Больше него очков за один матч удавалось набрать только бельгийцу Эдди Террасу, который в 1957 году записал на свой счёт 63 очка.

Отметим, сборная Словении в матче с командой Франции одержала победу. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 88:82. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.