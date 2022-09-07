Сборная Словении одолела Францию на Евробаскете, у Дончича 47 очков

Сборная Словении одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Франции. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 88:82 в пользу словенских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 47 очков, совершивший семь подборов и отдавший пять результативных передач. Второй результат в составе сборной Словении на счету Горана Драгича, набравшего всего 14 очков. В составе сборной Франции отличился Руди Гобер, набравший 19 очков.



Сборная Словении одержала четвёртую победу в пяти турах, Франция проиграла второй матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.



Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

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