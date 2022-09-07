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Сборная Словении одолела Францию на Евробаскете, у Дончича 47 очков

Сборная Словении одолела Францию на Евробаскете, у Дончича 47 очков
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Сборная Словении одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Франции. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 88:82 в пользу словенских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 47 очков, совершивший семь подборов и отдавший пять результативных передач. Второй результат в составе сборной Словении на счету Горана Драгича, набравшего всего 14 очков. В составе сборной Франции отличился Руди Гобер, набравший 19 очков.

Сборная Словении одержала четвёртую победу в пяти турах, Франция проиграла второй матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 5-й тур
07 сентября 2022, среда. 18:15 МСК
Франция
Окончен
82 : 88
Словения
Франция: Гобер - 19, Фурнье - 15, М'Байе - 13, Окобо - 11, Эртель - 10, Тарпей - 8, Луваву-Кабарро - 2, Пуарье - 2, Фалль - 2, Альбиси, Маледон, Ябуселе
Словения: Дончич - 47, Горан Драгич - 14, Мурич - 9, Зоран Драгич - 6, Чанчар - 6, Блажич - 4, Препелич - 2, Димец, Николич, Рупник, Самар, Тоби
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