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«Ничего себе, Лука». НБА отреагировала на рекорд Дончича на Евробаскете

«Ничего себе, Лука». НБА отреагировала на рекорд Дончича на Евробаскете
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации в социальных сетях отреагировала на выступление баскетболиста сборной Словении и «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа Евробаскета с национальной командой Франции.

«Ничего себе, Лука!» — написала пресс-служба НБА в соцсетях.

Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.

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