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Лука Дончич набрал 83 очка на Евробаскете менее чем за сутки

Лука Дончич набрал 83 очка на Евробаскете менее чем за сутки
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Лидер сборной Словении Лука Дончич установил уникальное достижение на Евробаскете. За последние сутки Дончич записал на свой счёт 83 очка.

Накануне сборная Словении встречалась с командой Германии. В этом матче Дончич набрал 36 очков и помог своей команде одержать победу со счётом 88:80.

Сегодня же, менее чем через сутки после матча с немцами, сборная Словении играла с национальной командой Франции. В этой встрече Дончич набрал 47 очков, а словенцы выиграли со счётом 88:82.

В матче с французами Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

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