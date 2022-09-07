Лука Дончич набрал 83 очка на Евробаскете менее чем за сутки

Лидер сборной Словении Лука Дончич установил уникальное достижение на Евробаскете. За последние сутки Дончич записал на свой счёт 83 очка.



Накануне сборная Словении встречалась с командой Германии. В этом матче Дончич набрал 36 очков и помог своей команде одержать победу со счётом 88:80.



Сегодня же, менее чем через сутки после матча с немцами, сборная Словении играла с национальной командой Франции. В этой встрече Дончич набрал 47 очков, а словенцы выиграли со счётом 88:82.



В матче с французами Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.