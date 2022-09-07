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«Даллас» отреагировал на рекорд Луки Дончича двумя словами

«Даллас» отреагировал на рекорд Луки Дончича двумя словами
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Команда НБА «Даллас Маверикс» отреагировала на достижение разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича, набравшего 47 очков в матче 5-го тура групповой стадии Евробаскета со сборной Франции.

«ЛУКА. ДОНЧИЧ. Это всё», — написала пресс-служба «Даллас Маверикс» в своих социальных сетях.

В матче с французами Дончич набрал 47 очков, тем самым установив рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.

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