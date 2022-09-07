Драгич — о 47 очках Дончича: это наш чудо-парень. Счастлив, что он словенец

Баскетболист сборной Словении Горан Драгич отреагировал на рекорд своего партнёра по команде Луки Дончича, который в матче 5-го тура группового этапа Евробаскета-2022 с командой Франции установил рекорд по количеству набранных очков за один матч турнира.



«Это наш чудо-парень. Счастлив, что он словенец», — приводит слова Драгича журналистка Келли Каплан в своих социальных сетях.



Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Отметим, сборная Словении в матче с командой Франции одержала победу. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 88:82. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.