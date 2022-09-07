Драгич — о 47 очках Дончича: это наш чудо-парень. Счастлив, что он словенец

Баскетболист сборной Словении Горан Драгич отреагировал на рекорд своего партнёра по команде Луки Дончича, который в матче 5-го тура группового этапа Евробаскета-2022 с командой Франции установил рекорд по количеству набранных очков за один матч турнира.
«Это наш чудо-парень. Счастлив, что он словенец», — приводит слова Драгича журналистка Келли Каплан в своих социальных сетях.
Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.
Отметим, сборная Словении в матче с командой Франции одержала победу. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 88:82. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09