Лука Дончич первым в истории баскетбола набрал 40+ в матче на Евробаскете и Олимпиаде

Разыгрывающий сборной Словении и клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал первым игроком в истории баскетбола, набравшим более 40 очков в матчах Олимпийских игр и Евробаскета.
Лука в матче олимпийского турнира в 2021 году в Токио с национальной командой Аргентины набрал 48 очков.
В матче с французами на чемпионате Европы 2022 года Дончич набрал 47 очков, тем самым установив рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы.
Таким образом, Дончич стал первым в истории баскетболистом, которому покорилось достижение в 40+ очков за один матч на этих двух турнирах.
Лучший результат в истории чемпионатов Европы принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.
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