Фото: окровавленный Лука Дончич лежит после удара француза локтем

Разыгрывающий сборной Словении и «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил травму во второй четверти матча со сборной Франции. Дончич получил удар локтем по голове от баскетболиста сборной Франции Венсана Пуарье и покинул площадку за 38 секунд до окончания первой половины матча. Дончич получил рассечение.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На тот момент Дончич набрал 27 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.



Несмотря на повреждение, Лука вернулся на паркет во второй половине встречи и по итогам игры установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы — 47 баллов.



Лучший результат в истории чемпионатов Европы принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.



Напомним, сборная Словении одержала победу со счётом 88:82.