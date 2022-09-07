Фото: окровавленный Лука Дончич лежит после удара француза локтем

Разыгрывающий сборной Словении и «Даллас Маверикс» Лука Дончич получил травму во второй четверти матча со сборной Франции. Дончич получил удар локтем по голове от баскетболиста сборной Франции Венсана Пуарье и покинул площадку за 38 секунд до окончания первой половины матча. Дончич получил рассечение.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
На тот момент Дончич набрал 27 очков, совершил четыре подбора и отдал четыре результативные передачи.
Несмотря на повреждение, Лука вернулся на паркет во второй половине встречи и по итогам игры установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы — 47 баллов.
Лучший результат в истории чемпионатов Европы принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.
Напомним, сборная Словении одержала победу со счётом 88:82.
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