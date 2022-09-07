Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский высказался об историческом рекорде Дончича, набравшего 47 очков на Евробаскете

Гомельский высказался об историческом рекорде Дончича, набравшего 47 очков на Евробаскете
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал выступление разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу с командой Франции.

«То, что Дончич забил 47 очков, я интерпретирую следующим образом: сборная Франции ничего не смогла придумать против него. У них опытная команда, хороший тренер Венсан Колле, но французы не смогли вообще ничего сделать: не было подстраховки, индивидуальной защиты. Мучились все, кому поручали держать Луку: Окобо не удержал, Фурнье не является хорошим защитником, но очень старался, а Луваву-Кабарро был вообще без единой мысли в защите. Дончич забил столько, сколько захотел. Он умеет забивать, даже несмотря на то, что медленный игрок. Рекорд есть рекорд. Поздравляю его», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В матче с французами Дончич набрал 47 очков, тем самым установив рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Новость по теме
Лука Дончич установил рекорд XXI века в матче Евробаскета-2022
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022