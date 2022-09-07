Гомельский высказался об историческом рекорде Дончича, набравшего 47 очков на Евробаскете

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал выступление разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу с командой Франции.
«То, что Дончич забил 47 очков, я интерпретирую следующим образом: сборная Франции ничего не смогла придумать против него. У них опытная команда, хороший тренер Венсан Колле, но французы не смогли вообще ничего сделать: не было подстраховки, индивидуальной защиты. Мучились все, кому поручали держать Луку: Окобо не удержал, Фурнье не является хорошим защитником, но очень старался, а Луваву-Кабарро был вообще без единой мысли в защите. Дончич забил столько, сколько захотел. Он умеет забивать, даже несмотря на то, что медленный игрок. Рекорд есть рекорд. Поздравляю его», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В матче с французами Дончич набрал 47 очков, тем самым установив рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.
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