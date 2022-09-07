Видео: Лука Дончич устанавливает рекорд XXI века на Евробаскете

Пресс-служба ФИБА опубликовала на своём YouTube-канале видео, посвящённое выступлению разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича в матче со сборной Франции на чемпионате Европы 2022 года.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.



Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.