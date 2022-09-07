Тренер Словении — о рекорде Дончича: мы думаем, что это нормально. Это ненормально

Главный тренер сборной Словении Александр Секулич прокомментировал выступление разыгрывающего Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2022 года со сборной Франции.



«Мы думаем, что это нормально. Это ненормально», — приводит слова Секулича в своих соцсетях журналистка Калли Каплан.



Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.



Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.