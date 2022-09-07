Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мурич: когда Дончич начинает улыбаться, ты понимаешь — у тебя неприятности

Мурич: когда Дончич начинает улыбаться, ты понимаешь — у тебя неприятности
Комментарии

Форвард сборной Словении Эдо Мурич прокомментировал выступление разыгрывающего Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2022 года со сборной Франции.

«Когда Дончич начинает улыбаться, ты понимаешь – у тебя неприятности», — приводит слова Мурича в своих соцсетях журналистка Калли Каплан.

Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.

Дончич снова покорил Литву. Болельщики показывали средние пальцы, а он улыбался в ответ Дончич снова покорил Литву. Болельщики показывали средние пальцы, а он улыбался в ответ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022