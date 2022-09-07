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ФИБА: мы все свидетели рекорда Дончича. Это легендарно

ФИБА: мы все свидетели рекорда Дончича. Это легендарно
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Пресс-служба ФИБА отреагировала на выступление разыгрывающего Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2022 года со сборной Франции.

«Легендарно! Лука Дончич просто не из этого мира. Наибольшее количество очков в матчах Евробаскета за последние 65 лет, и мы все стали этому свидетелями», — гласит сообщение пресс-службы ФИБА в соцсетях.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.

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