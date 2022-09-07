Гобер: большой вечер Дончича. Нужно снять шляпу перед его бросками

Центровой сборной Франции Руди Гобер прокомментировал выступление разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2022 года с французской командой. Напомним, встреча завершилась со счётом 88:82 в пользу сборной Словении, а Дончич набрал 47 очков.
«Думаю, в ситуации с Дончичем всё гораздо сложнее, чем «нападение лучше, чем защита». Баскетбол — командная игра. Лука,, безусловно, фантастический игрок. Он способен играть так, как удавалось только нескольким людям за всю историю этой игры. Он способен делать своих партнёров по команде лучше и при этом забрасывать. Сегодня у него был большой вечер. Всегда есть разговоры о том, что и кто должен был сделать. Но некоторые из его бросков были действительно очень жёсткими. Стоит снять перед ним шляпу, когда он выполняет такие броски», — приводит слова Гобера Eurohoops.
Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.
Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.
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