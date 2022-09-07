Препелич: Дончич много раз показывал, что злить его — это нехорошо

Защитник сборной Словении Клемен Препелич прокомментировал выступление разыгрывающего Луки Дончича в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2022 года с французской командой. Напомним, встреча завершилась со счётом 88:82 в пользу сборной Словении, а Дончич набрал 47 очков.



«Это Лука. Он много раз показывал, что злить его – это нехорошо. Плохо в первую очередь для тех, кто его злит. Ему потребовались швы на голове, но он справился и показал невероятное выступление. Его 47 очков привели нас всех к победе и заслуженному первому месту в группе», — приводит слова Препелича Eurohoops.



Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.



Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо, выступающий за сборную Греции и «Милуоки Бакс». В матче с Украиной он набрал 41 очко.

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