Президент Федерации баскетбола Франции призвал судей работать честно

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта поддержал главного тренера сборной Франции Венсана Колле, раскритиковавшего судей после поражения в матче со сборной Словении (82:88).
«Все согласятся с Венсаном Колле. Солидарен с нашими синими, желающими справедливого судейства», — написал Жан-Пьер Сьюта в своих социальных сетях.
Ранее Колле остался недоволен тем, что судьи не дали неспортивный фол в середине игры во время нарушения на Эли Окобо.
Напомним, встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 88:82 в пользу словенских баскетболистов.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 47 очков, совершивший семь подборов и отдавший пять результативных передач.
Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы.
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09