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Президент Федерации баскетбола Франции призвал судей работать честно

Президент Федерации баскетбола Франции призвал судей работать честно
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Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта поддержал главного тренера сборной Франции Венсана Колле, раскритиковавшего судей после поражения в матче со сборной Словении (82:88).

«Все согласятся с Венсаном Колле. Солидарен с нашими синими, желающими справедливого судейства», — написал Жан-Пьер Сьюта в своих социальных сетях.

Ранее Колле остался недоволен тем, что судьи не дали неспортивный фол в середине игры во время нарушения на Эли Окобо.

Напомним, встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 88:82 в пользу словенских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 47 очков, совершивший семь подборов и отдавший пять результативных передач.

Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы.

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