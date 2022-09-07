Определились четыре пары 1/8 финала Евробаскета-2022

По итогам первых матчей 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года стали известны четыре пары 1/8 финала турнира.



Сборная Германии в первом раунде плей-офф сыграет с командой Черногории, сборная Испании — с командой Литвы, сборную Словении в 1/8 финала ждёт противостояние с командой Бельгии, а Турция сразится с Францией.



1/8 финала. Определившиеся пары



Германия — Черногория

Испания — Литва

Словения — Бельгия

Турция — Франция

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.