Определились четыре пары 1/8 финала Евробаскета-2022
Поделиться
По итогам первых матчей 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года стали известны четыре пары 1/8 финала турнира.
Сборная Германии в первом раунде плей-офф сыграет с командой Черногории, сборная Испании — с командой Литвы, сборную Словении в 1/8 финала ждёт противостояние с командой Бельгии, а Турция сразится с Францией.
1/8 финала. Определившиеся пары
Германия — Черногория
Испания — Литва
Словения — Бельгия
Турция — Франция
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09
Партнерский контент