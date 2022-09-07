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Определились четыре пары 1/8 финала Евробаскета-2022

Определились четыре пары 1/8 финала Евробаскета-2022
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По итогам первых матчей 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу 2022 года стали известны четыре пары 1/8 финала турнира.

Сборная Германии в первом раунде плей-офф сыграет с командой Черногории, сборная Испании — с командой Литвы, сборную Словении в 1/8 финала ждёт противостояние с командой Бельгии, а Турция сразится с Францией.

1/8 финала. Определившиеся пары

Германия — Черногория
Испания — Литва
Словения — Бельгия
Турция — Франция

Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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