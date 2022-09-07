«Пришло время что-то изменить». Юсуф Нуркич раскритиковал боснийское правительство

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич раскритиковал боснийское правительство.



«Я по-настоящему устал. У нашей нации проблемы с правительством, а обычные люди всего лишь не хотят страдать. Мы представляем настоящую страну, тех, кто любит Боснию. Я действительно считаю, что мы играем как один человек. Наше путешествие просто безумие. Представьте, если бы во Франции не было гостиницы, где можно было бы переночевать, или еды для игроков, или чего-то в этом роде. У меня нет подходящего слова, чтобы описать всё это. По крайней мере, это глупость. Но мы с этим имеем дело. И мы тут.



Ничего не меняет мнение нашего правительства. Этого не смогла сделать пандемия. Я не думаю, что их мнение изменится, что бы мы ни делали. Даже если бы мы выиграли золотую медаль, то это ничего бы не поменяло. Так все живут уже 30 лет. Я им не верю. Большинство людей им не верит. Думаю, что люди, которые живут в нашей стране, должны пойти и проголосовать. Это год выборов, и мы должны понимать, что 30 лет спустя мы должны что-то изменить. Нельзя позволить этой возможности ускользнуть. То же правительство, тот же режим уже 30 лет. Нам нужен кто-то помоложе», — приводит слова Нуркича Eurohoops.