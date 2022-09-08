Мама Дончича: моим сыном хотят воспользоваться, поступают угрозы

Мириам Потербин, мать разыгрывающего «Даллас Маверикс» и сборной Словении Луки Дончича отреагировала на заявления о том, что баскетболист хочет отнять у неё права на товарный знак «LUCA DONCIC 7».
«Всё, что написано, исходит от людей, которые окружали Луку в последние два года и хотят полного контроля над его жизнью и карьерой. Я не хочу выносить сор из избы, особенно в то время, когда Лука должен оставаться сосредоточенным на важных матчах впереди. С момента его рождения единственное, что имело для меня значение, это чтобы Лука был счастлив и чтобы он мог следовать за своими мечтами, что нормально для любой матери. Угрозы от людей, которые хотят воспользоваться моим сыном и пишут подобные статьи в наименее удобное для Луки время, не затрагивают меня. Я всегда буду защищать своего сына и никогда не отступлю от этого», — приводит слова Потербин MMC Televizije Slovenija.
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