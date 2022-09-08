Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал поражение в матче со сборной Хорватии (85:90) в 5-м туре группового этапа Евробаскета-2022.
«Моё мнение — сегодня Хорватия показала свой лучший баскетбол за весь турнир, даже учитывая матч с Грецией. Конечно, они играли как большая, умная команда должна играть. У нас никто не думал о разнице очков, мы пытались сфокусироваться на победе, потому что это самое важное, когда ты играешь в баскетбол.
Пропустить 45 очков до перерыва – это слишком много. Мы набрали 42 очка. Всё зависело от защиты. В первой половине из-за наших потерь они смогли набрать 17 очков.
Во второй половине мы лучше отработали в этом аспекте, но не реализовали много открытых трёхочковых, открытых бросков от шутеров. Мы рады, что закончили с такой разницей очков. Это было важно для нас. Теперь мы должны забыть это как можно скорее», — сказал Багатскис на пресс-конференции после матча с Хорватией.
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