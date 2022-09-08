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Маркиф Моррис стал игроком «Бруклина»

Маркиф Моррис стал игроком «Бруклина»
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Форвард Маркиф Моррис стал игроком «Бруклин Нетс», сообщает официальный сайт клуба. Баскетболист перешёл в команду из Нью-Йорка на правах свободного агента.

Срок соглашения клуба с Моррисом не разглашается, однако ранее инсайдеры сообщали, что речь идёт об однолетнем контракте.

Маркифу Моррису 32 года. На драфте НБА 2011 года он был выбран под общим 13-м номером клубом «Финикс Санз», за который выступал до 2016-го.

В 2016 году Моррис перешёл в «Вашингтон Уизардс», где провёл три сезона. В сезонах-2019, 2020 выступал за «Детройт Пистонс», с 2020 по 2021 год – за «Лос-Анджелес Лейкерс». Свой последний сезон Моррис провёл за команду «Майами Хит», в среднем набирая 7,6 очка и делая 2,6 подбора за игру.

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Источник: «Бруклин» заинтересован в подписании чемпиона НБА Маркифа Морриса
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