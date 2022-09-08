Игрок сборной Украины Богдан Близнюк объяснил поражение в матче с Хорватией на ЧЕ-2022
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Баскетболист национальной команды Украины Богдан Близнюк высказался о поражении в матче со сборной Хорватии (85:90) на групповом этапе Евробаскета-2022. По словам Близнюка, украинцы порой теряли фокус, из-за чего допускали ошибки.
«Мне кажется, что в целом мы здорово играли большую часть времени, кроме разве что нескольких минут, когда мы теряли фокус, из-за чего не реализовывали броски, совершали ошибки и в защите, и в атаке.
Если бы нам удалось провести весь матч так, как мы проводили удачные отрезки, результат был бы для нас хорошим», — сказал Близнюк после матча.
Напомним, самым результативным игроком встречи стал Боян Богданович, набравший 25 очков. У украинцев лучшую результативность показал Владимир Герун — 21 очко.
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