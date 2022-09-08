«Устроили небывалую комедию». Ekipa24 — о поведении Хорватии и Украины в матче ЧЕ

Издание Ekipa24 опубликовало статью, в которой обсуждается матч группового этапа чемпионата Европы – 2022 между сборными Украины и Хорватии. Победу, напомним, одержали хорваты (90:85). Авторы статьи пишут, что игроки сборной Хорватии намеренно не доводили разницу до более крупной, так как в таком случае в турнирной таблице они оказались бы выше, что сулило бы им встречу со сборной Словении на стадии 1/4 финала.
«Наши южные соседи на последней минуте матча с Украиной отнеслись к расчётам чересчур серьёзно и устроили небывалую комедию на миланском паркете. Сначала Боян Богданович намеренно смазал штрафной бросок, затем хорваты без проблем позволили украинцам забить — на всякий случай. Итоговая разница в пять очков отодвинула украинцев на второе место, Хорватия — третья, а Италия — четвёртая», — говорится в статье издания.
Сам же материал начинался следующим заголовком: «Ха-ха-ха! Хорваты «сбежали» от словенцев».
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