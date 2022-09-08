Рамляк признался, что перед матчем с Украиной хорваты думали, как не попасть на Сербию

Игрок сборной Хорватии Иван Рамляк рассказал, что в команде держали в уме возможную встречу со сборной Сербии в плей-офф Евробаскета-2022 во время матча с национальной командой Украины.
«Конечно, такие разговоры между нами были. Тем не менее о том, кто нас ждёт в 1/8 финала, мы сможем говорить только тогда, когда все матчи группового этапа будут завершены, ведь так?» — приводит слова Рамляка Novosti.rs.
Напомним, хорваты обыграли украинцев со счётом 90:85. Победа с более крупным счётом могла бы сулить им более серьёзного соперника в плей-офф. При счёте 90:83 в пользу сборной Хорватии защитник Боян Богданович забросил мяч в кольцо украинцев с фолом, однако затем, видимо, специально промазал со штрафного. После этого, не оказывая должного сопротивления, хорваты позволили украинцам забить.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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