Лидер Хорватии ответил, умышленно ли не забил Украине

Лидер сборной Хорватии Боян Богданович объяснил, почему он промахнулся со штрафного в концовке встречи со сборной Украины.



«Я собирался забить штрафной, но мяч выскользнул. Это был сложный матч, с нашей стороны были как хорошие, так и плохие моменты. Во второй четверти мы позволили им вернуться в игру. Но главное — это победа, с ней в наших руках мы выходим в плей-офф в Берлине.



Противники в плей-офф? С кем бы мы ни играли, будет непросто. Сербы — фавориты, а финны и поляки показали, что они способны нас обыграть и с ними будет непросто. Но сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы пройти в 1/8 финала», — приводит слова Бояна Богдановича Spotske Novosti.



Сборная Хорватии одержала победу над сборной Украины со счётом 90:85.