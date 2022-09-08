Лидер Хорватии ответил, умышленно ли не забил Украине
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Лидер сборной Хорватии Боян Богданович объяснил, почему он промахнулся со штрафного в концовке встречи со сборной Украины.
«Я собирался забить штрафной, но мяч выскользнул. Это был сложный матч, с нашей стороны были как хорошие, так и плохие моменты. Во второй четверти мы позволили им вернуться в игру. Но главное — это победа, с ней в наших руках мы выходим в плей-офф в Берлине.
Противники в плей-офф? С кем бы мы ни играли, будет непросто. Сербы — фавориты, а финны и поляки показали, что они способны нас обыграть и с ними будет непросто. Но сейчас у нас достаточно ресурсов, чтобы пройти в 1/8 финала», — приводит слова Бояна Богдановича Spotske Novosti.
Сборная Хорватии одержала победу над сборной Украины со счётом 90:85.
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