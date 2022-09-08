Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо в матче с эстонцами подвернул ногу

Звёздный греческий форвард Яннис Адетокунбо получил повреждение в матче 5-го тура Евробаскета-2022 с национальной командой Эстонии (90:69). В ходе третьей десятиминутки Яннис столкнулся с соперником, эстонским разыгрывающим Керром Крийсой. В результате грек подвернул ногу и был заменён.



О степени тяжести травмы пока информации нет. Напомним, Адетокунбо, несмотря на то что сыграл неполные три четверти, стал самым результативным игроком матча. Яннис набрал 25 очков. Кроме того, на его счету пять подборов и четыре результативные передачи. У сборной Эстонии больше всего очков набрал форвард Сийм-Сандер Вене (19).

Сборная Греции, набрав 10 очков, стала победителем группы C. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.