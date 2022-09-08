Стало известно, какую травму получил Яннис Адетокунбо в матче с эстонцами на ЧЕ-2022
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Греческий форвард Яннис Адетокунбо получил растяжение лодыжки в матче со сборной Эстонии на чемпионате Европы 2022 года. Об этом информирует пресс-служба греческой команды.
«Яннис Адетокунбо получил лёгкое растяжение правой лодыжки. Медицинский персонал постоянно следит за его состоянием», — говорится в сообщении.
Напомним, во время матча со сборной Эстонии Адетокунбо столкнулся с соперником Керром Крийсой, в результате чего подвернул ногу и был заменён. При этом Адетокунбо получил фол в нападении. Греки в итоге победили со счётом 90:69 и заняли первое место в группе. Матчи стадии плей-офф стартуют 10 сентября.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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