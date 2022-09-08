Определились все пары 1/8 финала Евробаскета-2022

8 сентября на чемпионате Европы – 2022 состоялся заключительный день группового этапа. По окончании последнего матча дня стали известны все пары стадии 1/8 финала соревнований.
Евробаскет-2022. 1/8 финала
Германия — Черногория
Словения — Бельгия
Испания — Литва
Турция — Франция
Греция — Чехия
Украина — Польша
Сербия — Италия
Финляндия — Хорватия
Чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября. Турнир принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. Действующим победителем Евробаскета (соревнования проходили в 2017 году) является национальная команда Словении.
Яннис Адетокунбо — игрок матча со сборной Эстонии:
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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