Эффектный данк Янниса Адетокунбо, разбег для которого он начал с другой половины площадки

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA) представила видео яркого данка в исполнении звёздного форварда сборной Греции Янниса Адетокунбо, который он исполнил в матче 5-го тура Евробаскета-2022 с национальной командой Эстонии (90:69).



В концовке первой четверти Яннис разбежался со своей половины площадки и, несмотря на сопротивление нескольких игроков, эффектно забил сверху.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Напомним, в этом матче Адетокунбо получил лёгкое растяжение правой лодыжки. Медицинский персонал следит за его состоянием. Какие-либо дальнейшие подробности пока не называются. На стадии 1/8 финала Евробаскета греческие баскетболисты сыграют с чехами.