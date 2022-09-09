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Евробаскет-2022: турнирная сетка после группового этапа, расписание матчей

Евробаскет-2022: турнирная сетка после группового этапа, расписание матчей
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Завершился групповой этап чемпионата Европы 2022 года. По итогам заключительного игрового дня стали известны все пары плей-офф и команды, которые завершили выступление на турнире.

Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

«Чемпионат» представляет расписание матчей 1/8 финала Евробаскета-2022.

Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание

ДатаВремя (мск)Матч
10.0913:00Турция — Франция
10.0915:45Словения — Бельгия
10.0919:00Германия — Черногория
10.0921:45Испания — Литва
11.0913:00Украина — Польша
11.0915:45Финляндия — Хорватия
11.0919:00Сербия — Италия
11.0921:45Греция — Чехия

В четвертьфинале между собой сыграют следующие пары:

Германия/Черногория — Греция/Чехия.
Испания/Литва — Финляндия/Хорватия.

Словения/Бельгия — Украина/Польша.
Турция/Франция — Сербия/Италия.

Матчи состоятся 13 и 14 сентября. В полуфиналах сойдутся соседние пары (16 сентября). Финал и матч за третье место пройдут 18 сентября.

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