Евробаскет-2022: турнирная сетка после группового этапа, расписание матчей

Завершился групповой этап чемпионата Европы 2022 года. По итогам заключительного игрового дня стали известны все пары плей-офф и команды, которые завершили выступление на турнире.

«Чемпионат» представляет расписание матчей 1/8 финала Евробаскета-2022.



Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание

Дата Время (мск) Матч 10.09 13:00 Турция — Франция 10.09 15:45 Словения — Бельгия 10.09 19:00 Германия — Черногория 10.09 21:45 Испания — Литва 11.09 13:00 Украина — Польша 11.09 15:45 Финляндия — Хорватия 11.09 19:00 Сербия — Италия 11.09 21:45 Греция — Чехия

В четвертьфинале между собой сыграют следующие пары:



Германия/Черногория — Греция/Чехия.

Испания/Литва — Финляндия/Хорватия.

Словения/Бельгия — Украина/Польша.

Турция/Франция — Сербия/Италия.

Матчи состоятся 13 и 14 сентября. В полуфиналах сойдутся соседние пары (16 сентября). Финал и матч за третье место пройдут 18 сентября.