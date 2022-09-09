Евробаскет-2022: турнирная сетка после группового этапа, расписание матчей
Поделиться
Завершился групповой этап чемпионата Европы 2022 года. По итогам заключительного игрового дня стали известны все пары плей-офф и команды, которые завершили выступление на турнире.
«Чемпионат» представляет расписание матчей 1/8 финала Евробаскета-2022.
Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание
|Дата
|Время (мск)
|Матч
|10.09
|13:00
|Турция — Франция
|10.09
|15:45
|Словения — Бельгия
|10.09
|19:00
|Германия — Черногория
|10.09
|21:45
|Испания — Литва
|11.09
|13:00
|Украина — Польша
|11.09
|15:45
|Финляндия — Хорватия
|11.09
|19:00
|Сербия — Италия
|11.09
|21:45
|Греция — Чехия
В четвертьфинале между собой сыграют следующие пары:
Германия/Черногория — Греция/Чехия.
Испания/Литва — Финляндия/Хорватия.
Словения/Бельгия — Украина/Польша.
Турция/Франция — Сербия/Италия.
Матчи состоятся 13 и 14 сентября. В полуфиналах сойдутся соседние пары (16 сентября). Финал и матч за третье место пройдут 18 сентября.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
00:58
- 9 сентября 2022
-
23:44
-
22:58
-
21:55
-
20:11
-
20:00
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
17:59
-
17:44
-
17:14
-
16:50
-
15:44
-
15:34
-
14:34
-
14:17
-
13:21
-
12:39
-
12:27
-
11:44
-
11:09
-
10:31
-
10:22
-
09:23
-
03:06
-
00:59
-
00:46
-
00:45
-
00:12
-
00:07
- 8 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:46
Партнерский контент