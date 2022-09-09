Шакил О’Нил: лидеры «Нетс» не уважают своего тренера

Легендарный в прошлом баскетболист Шакил О’Нил высказал мнение по поводу взаимоотношений игроков «Бруклин Нетс» с главным тренером команды Стивом Нэшем.
Ранее Кевин Дюрант выдвигал ультиматум владельца клуба Джона Цаю, заявив, что он останется, если будет уволен Нэш и генеральный менеджер Шон Маркс. Позже баскетболист отказался уходить, несмотря на то, что его требования не были выполнены.
«Для начала я бы хотел рассказать историю. Меня недавно спрашивали, хочу ли я тренировать. Я отказал. Почему? Когда игроки получают в 20 раз больше тренера, непросто заработать их уважение.
Когда идут разговоры о том, что «я хочу, чтобы он ушёл», а потом возвращаются и говорят, что всё решено. Это не так просто. Взрослые люди могут сгладить ситуацию, но там ничего не изменилось. Если что-то будет не так, они обвинят тренера. Ему нужно заработать их уважение. Но если игрок знает, что он лучше тренера, то просто не будет его слушать», — приводит слова Шакила Uproxx.
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