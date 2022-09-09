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Экс-игрок «Майами» Хардуэй: многие считали, что Карри не справится с травмами

Экс-игрок «Майами» Хардуэй: многие считали, что Карри не справится с травмами
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Бывший баскетболист «Майами Хит» Тим Хардуэй отдал должное разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри.

«Многие думали, что Карри не справится с травмами, что с ним будет покончено. Думали, что он будет очень часто выбывать из-за травм голеностопа и в итоге не сможет добиться успеха. Но он серьёзно поработал, чтобы сделать свои суставы сильными, и вернулся. Этим он как бы говорил нам всем: «Я пришёл надолго и буду приносить своему клубу чемпионские титулы», — приводит слова Хардуэя NBC Bay Area.

Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В прошлом сезоне он впервые был признан самым ценным игроком финальной серии, а также установил рекорд лиги по количеству точных дальних бросков за карьеру.

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