ФИБА: матч Турция — Грузия закончился раньше, поскольку один из игроков нажал на кнопку

Международная федерация баскетбола (ФИБА) выступила с официальным заявлением по поводу протеста на ошибочное судейство в матче чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии.

«После экспертного анализа записей системы точного хронометража сделан вывод, что, несмотря на остановку судьями игровых часов, специальное устройство на форме арбитра было случайно активировано одним из игроков, когда судья пытался разнять игроков на площадке во время потасовки.

ФИБА принимает ряд дополнительных мер для обеспечения того, чтобы официальные лица Евробаскета выступали на высоком уровне и совершенствовали навыки во время соревнований», — сказано в заявлении организации.

Напомним, сборная Грузии одержала победу со счётом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.