НБА разрешила сборной Украины не платить страховку на Евробаскете

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) разрешила сборной Украины не платить страховку за участие игроков Алексея Леня и Святослава Михайлика в чемпионате Европы по баскетболу, сообщает Gazzetta.gr. Лень выступает за клуб «Сакраменто Кингз», Святослав Михайлик является представителем «Торонто Рэпторс».

По информации источника, Федерации баскетбола Украины удалось прийти к соглашению с НБА, по которому страховые выплаты были отменены. Стоит отметить, что сумма, соответствующая страховке каждого игрока, определяется из его контракта с клубом.

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Игра проходила в Милане (Италия) и завершилась победой хорватов со счётом 90:85.