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Украина получила титульного спонсора на Евробаскете благодаря Латвии

Украина получила титульного спонсора на Евробаскете благодаря Латвии
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Сборная Украины приобрела титульного спонсора на чемпионате Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 благодаря помощи латвийской федерации, сообщает Gazzetta.gr.

По информации источника, тренер национальной команды Украины латвиец Айнарс Багатскис сыграл в переговорах одну из важных ролей, выступив посредником между федерациями. Благодаря достигнутым соглашениям Украине удалось найти спонсора в лице холдинга Amber Beverage Group, эмблема которого изображена на форме игроков во время выступления на Евробаскете.

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Игра проходила в Милане (Италия) и завершилась победой хорватов со счётом 90:85.

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