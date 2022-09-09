Украина получила титульного спонсора на Евробаскете благодаря Латвии

Сборная Украины приобрела титульного спонсора на чемпионате Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 благодаря помощи латвийской федерации, сообщает Gazzetta.gr.



По информации источника, тренер национальной команды Украины латвиец Айнарс Багатскис сыграл в переговорах одну из важных ролей, выступив посредником между федерациями. Благодаря достигнутым соглашениям Украине удалось найти спонсора в лице холдинга Amber Beverage Group, эмблема которого изображена на форме игроков во время выступления на Евробаскете.

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Игра проходила в Милане (Италия) и завершилась победой хорватов со счётом 90:85.