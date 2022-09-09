Везенков стал самым результативным игроком группового этапа Евробаскета, Дончич — второй

Форвард сборной Болгарии по баскетболу Александр Везенков стал самым результативным игроком группового этапа чемпионата Европы среди мужчин — 2022. За пять матчей ему удалось набрать в сумме 134 очка.

Вторым по результативности стал лидер сборной Словении Лука Дончич. Несмотря на рекорд ХХI века по количеству набранных очков за один матч Евробаскета, установленный в противостоянии со сборной Франции (88:82), ему не удалось обойти Везенкова по количеству очков за весь групповой этап. В активе словенца 133 очка.

Тройку лучших по данному показателю замкнул финн Лаури Маркканен, которому суммарно удалось набрать 124 очка.

Отметим, сборные Словении и Финляндии вышли в плей-офф Евробаскета. Словенцы в 1/8 финала встретятся с командой Бельгии, финнам предстоит матч со сборной Хорватии.

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