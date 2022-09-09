Лука Дончич совершил наибольшее количество потерь на групповом этапе Евробаскета

Лидер сборной Словении по баскетболу Лука Дончич совершил наибольшее количество потерь на групповом этапе чемпионата Европы среди мужчин — 2022. За пять игр турнира он ошибся 23 раза, при этом максимально за игру он совершал не более пяти потерь.

На второй позиции по данному показателю расположился форвард сборной Великобритании Майлз Хессон, на счету которого 17 ошибок. Такое же количество потерь и у игрока национальной команды Финляндии Эдона Маджуни.

Отметим, Лука Дончич стал вторым по результативности игроком группового этапа Евробаскета. Также в последнем туре он установил рекорд ХХI века по количеству набранных очков за один матч чемпионатов Европы.

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