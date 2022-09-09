Фурнье отчитал партнёров в раздевалке после победы в матче Евробаскета

Капитан сборной Франции по баскетболу Эван Фурнье высказал в раздевалке порцию резких слов в адрес партнёров по команде после победы над Венгрией в матче чемпионата Европы — 2022. Франция одержала победу со счётом 78:74, однако лидера команды не удовлетворило качество игры.
«Что вы такие сердитые и хмурые? Мы выиграли игру. Но что из этого? Мы играли плохо. Можно сколько угодно говорить о судьях, соперниках, но если между нами, то что это за бардак? Почему мы вчера показывали хорошую игру? Потому что у вас было хорошее настроение?
Но что мешало нормально играть этим вечером? Это из-за того, что в соперниках была всего лишь Венгрия? Эту игру нужно выкинуть в мусорное ведро и оставить её позади. Больше никогда так не играйте. Сегодня на площадке были не мы», — цитирует Фурнье Eurohoops.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть ролик можно в YouTube-канале FFBB.
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