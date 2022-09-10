Телеведущий предложил сохранить семя отца Дончича как культурное наследие Словении

Телеведущий предложил сохранить семя Саши Дончича — отца лидера сборной Словении по баскетболу Луки Дончича, чтобы сохранить культурное наследие страны.
«Нам нужен один литр его маленьких Дончичей. Давайте заморозим их и каждые пять лет будем объявлять конкурс, а женщины будут подавать заявки. И всё, культурное наследие баскетболиста сохранено на следующие 200–300 лет», — приводит слова телеведущего Ekipa24.si.
Отметим, что Лука Дончич стал вторым по результативности игроком группового этапа Евробаскета-2022. Также в последнем туре он установил рекорд ХХI века по количеству набранных очков за один матч чемпионата Европы. Сборная Словении вышла в плей-офф турнира, где сегодня, 10 сентября, разыграет с Бельгией путёвку в четвертьфинал.
Словенские баскетболисты поют в автобусе.
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