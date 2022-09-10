Владелица «Лейкерс»: Леброн может в любой момент связаться со мной

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала о том, насколько важен для клуба звёздный форвард Леброн Джеймс.
«У нас с Леброном есть возможность быть на связи, он знает, что может связаться со мной в любой момент, равно как и я. Я думаю, что он понимает свою ценность для команды.
Лично я очень ценю то, что он принял решение продлить соглашение и оставаться лидером «Лейкерс». Джеймс — лидер команды и на площадке, и за её пределами. Нам действительно повезло, что он выступает у нас. Хочу, чтобы он завершил карьеру в «Лейкерс», — приводит слова Басс Clutch Points.
В текущее межсезонье Леброн Джеймс подписал новое двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», которое вступит в силу после окончания сезона-2022/2023. Согласно контракту Леброн получит около $ 100 млн за два года. При этом в договоре прописана опция игрока.
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