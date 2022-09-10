Тренер сборной Украины: против поляков нужна агрессия, они понимают только такой язык

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Польши в рамках 1/8 финала Евробаскета-2022.

«Поляки играют в правильный баскетбол. Это грубая команда, которая частенько умело пользуется подарками соперника. Они хорошо берут то, что им дают. Против них нужны дисциплина, стабильность и агрессия. Эта команда понимает только такой язык – контактный баскетбол.

У них хорошие игроки, которые понимают, что им делать. Что касается нашего выступления в групповом этапе, то оно в прошлом. Мы проделали хорошую работу, которая сейчас не имеет значения. Начинаются игры на выживание», – приводит слова Багатскиса News.obozrevatel.com.

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