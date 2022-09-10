Андрей Кириленко предсказал финалистов Евробаскета-2022

Президент РФБ Андрей Кириленко представил свою версию сетки плей-офф мужского чемпионата Европы по баскетболу в интервью телеграм-каналу «Взял мяч».

По мнению Кириленко, в 1/4 соревнований пройдут сборные Германии, Греции, Литвы, Хорватии, Словении, Украины, Франции и Сербии. Полуфиналистами станут Греция, Литва, Словения и Сербия, финалистами – команды Греции и Сербии. Победителем же турнира станет сборная Греции.

Ранее сборная Словении одержала победу в матче 1/8 финала над командой Бельгии. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков. В другом матче 1/8 турнира сборная Франции в овертайме обыграла команду Турции.

Также сегодня, 10 сентября, путёвки в четвертьфинал соревнований разыграют команды Германии и Черногории, матч состоится в 19:00 мск. Матч Испания – Литва, завершающий игровой день, начнётся в 21:45 мск.