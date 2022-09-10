«Ну конечно, это же Дончич». Cборная Бельгии недовольна судейством в матче со Словенией

Главный тренер сборной Бельгии Дарио Джерджа раскритиковал судейскую работу в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 с командой Словении, который состоялся сегодня, 10 сентября, в Берлине (Германия).
«За последние несколько недель я часто слышал о равенстве, но равенства не существует в баскетболе. Два месяца я слушаю разговоры о том, что всё будет честно и одинаково для всех. Но это неправда. Давайте перестанем лгать друг другу», – приводит слова функционера издание Basket News.
Также о матче высказался бельгийский центровой Кевин Тумба, отметивший особое отношение к лидеру словенцев Луке Дончичу:
«Я пытался играть жёстко, но, конечно же, это же Лука. Порой он нарушает правила, но судья этого не видит. Но когда дело доходит до другого парня, то всё становится очевидно».
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