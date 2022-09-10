Лука Дончич установил рекорд века на Евробаскете по серии матчей с 30+ очками

Лидер сборной Словении Лука Дончич установил историческое достижение в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу с командой Бельгии, который состоялся сегодня, 10 сентября, в Берлине (Германия).

Дончич стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач.

23-летний баскетболист стал первым игроком Евробаскета за последние 30 лет, набравшим более 30 очков в трёх играх подряд. Абсолютный рекорд принадлежит греку Никосу Галису – в 1987 году он набрал 30+ очков во всех своих играх (8).

В четвертьфинале Евробаскета-2022 сборная Словении встретится с победителем матча Украина – Польша, который состоится завтра, 11 сентября, в 13:00 мск.