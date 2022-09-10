Фото: баскетболист сборной Турции успокаивает рыдающую жену

Трогательный момент попал в трансляцию матча 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу между командами Франции и Турции, который состоялся сегодня, 10 сентября, в Берлине (Германия).

Игрок проигравшей сборной Турции Сертач Шанлы (15) подошёл к зрительской трибуне и попытался успокоить плачущую супругу.

Напомним, сборная Франции спаслась от поражения за три секунды до конца основного времени, после чего превзошла соперников в овертайме, опередив их всего на одно очко. После игры главный тренер сборной Турции Эргин Атаман назвал поражение худшим в своей карьере.

В четвертьфинале Евробаскета-2022 сборная Франции встретится с победителем матча Сербия — Италия, который состоится завтра, 11 сентября, в 19:00 мск.