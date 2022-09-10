Драгич: Аренас не имеет права критиковать Янниса Адетокунбо

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» и сборной Словении Горан Драгич высказался о словах Гилберта Аренаса, заявившего, что он не считает Янниса Адетокунбо претендентом на звание лучшего игрока НБА.



«Яннис — MVP НБА, а Гилберт Аренас — нет. Был ли Аренас когда-то на уровне MVP? Я так не думаю. Он не имеет права так говорить о Яннисе. Яннис выиграл чемпионат, получил награду MVP. И он был лучшим защитником года.



Они просто не хотят быть забытыми, потерянными, когда заканчивают карьеру. Иногда им для этого приходится появляться в СМИ и говорить нечто подобное. Аренас был невероятным игроком и бомбардиром, но в этом поколении есть множество превосходных европейцев в НБА, которые выигрывают MVP и завоёвывают титулы в лиге», — приводит слова Горана Драгича Eurohoops.