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Определилась половина участников 1/4 финала Евробаскета-2022

Определилась половина участников 1/4 финала Евробаскета-2022
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10 сентября прошёл первый день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано четыре матча 1/8 финала турнира.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2022 года:

Турция — Франция — 86:87 ОТ
Словения — Бельгия — 88:72
Германия — Черногория — 85:79
Испания — Литва — 102:94 ОТ

Таким образом, сборные Франции, Словении, Германии и Испании вышли в четвертьфинал турнира. Остальные четыре участника следующего раунда плей-офф определятся 11 сентября.

Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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