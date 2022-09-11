Определилась половина участников 1/4 финала Евробаскета-2022

10 сентября прошёл первый день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано четыре матча 1/8 финала турнира.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2022 года:
Турция — Франция — 86:87 ОТ
Словения — Бельгия — 88:72
Германия — Черногория — 85:79
Испания — Литва — 102:94 ОТ
Таким образом, сборные Франции, Словении, Германии и Испании вышли в четвертьфинал турнира. Остальные четыре участника следующего раунда плей-офф определятся 11 сентября.
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
- 11 сентября 2022
-
07:00
-
00:46
-
00:42
-
00:07
-
00:02
- 10 сентября 2022
-
22:55
-
22:53
-
22:28
-
22:12
-
21:16
-
21:13
-
20:52
-
19:46
-
19:42
-
19:24
-
18:42
-
18:25
-
18:01
-
17:39
-
17:27
-
16:51
-
16:48
-
16:03
-
15:34
-
15:05
-
13:54
-
13:47
-
13:01
-
12:23
-
11:56
-
11:47
-
10:54
-
09:45
-
09:34
-
00:58