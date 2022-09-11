Определилась половина участников 1/4 финала Евробаскета-2022

10 сентября прошёл первый день плей-офф чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано четыре матча 1/8 финала турнира.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2022 года:



Турция — Франция — 86:87 ОТ

Словения — Бельгия — 88:72

Германия — Черногория — 85:79

Испания — Литва — 102:94 ОТ



Таким образом, сборные Франции, Словении, Германии и Испании вышли в четвертьфинал турнира. Остальные четыре участника следующего раунда плей-офф определятся 11 сентября.

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.