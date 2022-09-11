Видео: литовский баскетболист сравнял счёт в момент окончания основного времени матча

Знаковый эпизод произошёл в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу между командами Испании и Литвы, который состоялся вчера, 10 сентября, в Берлине (Германия).
За считаные секунды до завершения встречи литовский баскетболист Рокас Йокубайтис промахнулся трёхочковым броском, после чего его напарник по команде Игнас Браздейкис выиграл подбор под кольцом, затолкнув мяч в корзину, и сравнял счёт, переведя игру в овертайм.
Права на видео принадлежат FIBA. Видео можно посмотреть на YouTube-канале FIBA
Примечательно, что мяч закатился в корзину в тот момент, когда секундомер остановился на отметке 0,0 сек.
Напомним, сборная Испании стала победителем встречи, уверенно обыграв литовцев в овертайме (102:94), и вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Финляндия — Хорватия.
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