Болельщиков с флагами Украины не пустили на отборочный матч чемпионата мира в Венгрии
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Болельщиков с флагами Украины не пустили на матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года по баскетболу между командами Венгрии и Литвы (78:88). Об этом сообщил бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.
Литовские болельщики пришли на матч с флагами Украины, однако им запретили проносить их с собой на стадион.
«Каково же было удивление литовцев, когда к ним подошли представители охраны спорткомплекса и потребовали убрать флаг Украины, а затем и вообще забрали его, чтобы предотвратить его развёртывание снова», — написал Золотухин в своём блоге.
Как отметил Золотухин, он никогда не слышал о правиле, запрещающем на матче двух команд выставлять флаг третьей.
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