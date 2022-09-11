Болельщиков с флагами Украины не пустили на отборочный матч чемпионата мира в Венгрии

Болельщиков с флагами Украины не пустили на матч отборочного турнира чемпионата мира 2023 года по баскетболу между командами Венгрии и Литвы (78:88). Об этом сообщил бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.



Литовские болельщики пришли на матч с флагами Украины, однако им запретили проносить их с собой на стадион.



«Каково же было удивление литовцев, когда к ним подошли представители охраны спорткомплекса и потребовали убрать флаг Украины, а затем и вообще забрали его, чтобы предотвратить его развёртывание снова», — написал Золотухин в своём блоге.



Как отметил Золотухин, он никогда не слышал о правиле, запрещающем на матче двух команд выставлять флаг третьей.